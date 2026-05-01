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Juanpi admite los errores que ha cometido en su relación con Sandra Barrios: “Me arrepiento de haberla perdido”

Juanpi admite sus errores en su relación con Sandra Yo puedo by Sandra Barrios Temporada 1 Top Videos 17
Momentazo de 'Yo puedo': Juanpi admite los errores que ha cometido en su relación con Sandra Barrios. mtmad
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Juanpi está viviendo un bonito momento personal, pero ha querido echar la vista atrás para reconocer algunas cosas. Después de hablar sobre su triste infancia, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ admite los errores que ha cometido en su relación con Sandra Barrios. Ahora que han tenido un acercamiento, el influencer aprovecha para abrirse en canal como nunca y explicar cómo se siente al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de su conversación, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha asegurado que ha “cambiado y madurado” y, por ello, ha reflexionado sobre los fallos que ha tenido en su relación con la exparticipante de ‘Gran Hermano’. “Me arrepiento de haberla perdido”, asegura el andaluz. Después de confirmar su reconciliación sentimental, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido entre ellos: “Me lo dabas todo, me hubiera gustado no haber hecho nada malo”.

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Sandra Barrios y Juanpi se han sentado frente a las cámaras de mtmad para simular una “hoguera final”, mirarse fijamente a los ojos y decir lo que realmente sienten el uno por el otro. Sin filtros, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan lo que sienten el uno por el otro y viven un emotivo momento: “Que pase lo que tenga que pasar”.

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Después de todos los rumores que ha desatado su acercamiento, ha llegado el momento de que Sandra Barrios y Juanpi rompan su silencio y desvelen todo lo que está pasando entre ellos. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano DÚO’ cuentan toda la verdad de su relación y confiesen si se están dando una nueva oportunidad. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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