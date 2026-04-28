Lidia González 28 ABR 2026 - 12:42h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se abren como nunca y desvelan lo que sienten

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Sandra Barrios y Juanpi han tomado la decisión de sincerarse, sin filtros con todos sus seguidores, sobre el punto en el que se encuentra su relación. Después de que ella enseñe todos sus tatuajes, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’, cara a cara, confiesan todo lo que sienten el uno por el otro. Más honestos que nunca, viven un emotivo momento en el que se dicen todo lo que piensan. ¡Dale al play y no te pierdas nada de su conversación, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han querido abrirse en canal, tras todo lo que han vivido, y explicar qué piensan del otro sin filtros. “Te quiero un montón”, asegura tajantemente la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la influencer protagoniza un momento muy conmovedor con Juanpi en el que reflexionan sobre el impacto positivo que ha tenido en su relación su participación en ‘Gran Hermano DÚO’: “Nunca pensé que te iba a perdonar”. Por su parte, el creador de contenido habla sobre su futuro: “No tengo miedo a nada”.

Sandra Barrios y Juanpi cuentan la verdad sobre su relación

Después de despertar todo tipo de rumores con su contenido en redes sociales, Sandra Barrios y Juanpi han dado un paso hacia delante para romper su silencio. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan la verdad sobre su relación y explican qué ha pasado realmente entre ellos. Los creadores de contenido desvelan si se han dado una segunda oportunidad y desvela en qué punto se encuentran. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!