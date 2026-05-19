Pepín Liria y Dragana, en medio de una guerra familiar: no ha sido invitado a la boda de una de sus hijas

La historia de amor entre el torero y la joven cantante y exdeportista, con la que se lleva treinta años, no solo ha generado una gran repercusión mediática, sino también tensiones en el entorno familiar de Pepín Liria

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El romance entre Pepín Liria y Dragana no solo ha provocado un revuelo mediático por los treinta años de diferencia entre ellos, sino que también podría haber generado un auténtico caos en la familia del torero. Una historia que prácticamente acaba de empezar: se conocieron en un concierto de Malú a mediados de febrero, por la insistencia del torero en conocer a la joven, y desde entonces se han vuelto inseparables.

Deportista, cantante y activista, así es la nueva ilusión de Pepín. La joven, de raíces canarias, tiene 26 años y se dedicó profesionalmente al baloncesto, aunque ahora está retirada. Además, tiene una faceta ligada a la música y compone sus propios temas.

Su primera aparición pública como pareja fue a finales de marzo, en un evento solidario en Madrid, y oficializaron su relación durante la Feria de Abril de Sevilla. Han recibido numerosas críticas por su diferencia de edad, pero la pareja no solo se enfrenta a la presión mediática, sino también a tensiones familiares.

Jorge Borrajo: "Él hizo unas declaraciones diciendo que no le importaría ser padre de nuevo y eso en su familia no gustó"

Jorge Borrajo, director de 'Semana', explica los problemas familiares que atraviesa Pepín: “Él hizo unas declaraciones diciendo que no le importaría ser padre de nuevo y eso en su familia no gustó. Tiene dos hijas y no se habla con ninguna de ellas. Una se casa en unas semanas y él no está invitado a la boda”.

Pero esos no serían los únicos conflictos familiares del torero: “Tiene cuatro hermanos y no se habla con tres de ellos por temas de herencias. Es una situación que contrasta con la felicidad sentimental que vive con Dragana”.