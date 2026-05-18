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Una grabación a una conversación entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez llegó a la redacción de la revista 'Interviú' allá por los años 70. En aquél momento, cantante y periodista mantenían una estrecha amistad. La cinta nunca vio la luz tras el enfado de Sánchez, que estalló al tener conocimiento del material que tenía en sus manos el medio.

La madre de Leticia Requejo, María Antonia Laparte, fue secretaria general de la revista y sabe muy bien qué sucedió con ese poderoso contenido. Tal y como ha contado en 'El tiempo justo', una llamada a la centralida fue el origen de esta curiosa historia. "Me dice que es radioaficionado y que ha cogido una conversación entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez", relata como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Un millón de pesetas a cambio de la cinta

Así que al medio le interesaba la grabación, por lo que Laparte gestionó el encuentro con la persona anónima que tenía en su poder el material. "Nos cita en unos grandes almacenes del Paseo de la Castellana, en el departamento de maletas", relata. Un millón de pesetas fue el dinero que recibió este individuo a cambio, según la madre de Leticia Requejo.

'Interviú' consultó primero con Encarna Sánchez lo que planeaban publicar. "A ella le debió parecer fatal porque gritó", dice Laparte sobre lo que vivió en la redacción cuando acudió la periodista. Ahora bien, ¿qué contenía la grabación?

Según explica María Antonia Laparte, incluía "cosas muy personales de ellas" y "algún tema económico que les afectaba a las dos".