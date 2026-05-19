Las primeras palabras de Kiko Rivera tras su polémica entrada en Cantora: “La verdad solo tiene un camino”

Kiko habla por primera vez tras su entrada en Cantora

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Almudena, la guardesa de Cantora, acudió a '¡De viernes!' para relatar cómo Kiko Rivera y su novia, Lola García, entraron el pasado 17 de abril en la finca con el objetivo de llevarse varios objetos. Entre ellos, una maleta que el DJ habría trasladado posteriormente a Gran Canaria, donde se la entregó a su madre, Isabel Pantoja, durante una visita que realizó días después.

'El tiempo justo' ha conseguido hablar con Kiko Rivera tras su entrada en Cantora. Sobre su situación personal, el hijo de la tonadillera asegura: "Todo me va bien. La gente está escuchando mucho que estoy muy contento".

Al ser preguntado por lo ocurrido en la finca, fue tajante: "La verdad solo tiene un camino". En cuanto a la famosa maleta que llevó a su madre, Kiko respondió entre risas: "Luego os enseño por redes sociales lo que había".

Irene Rosales: "Su madre podría haber levantado el teléfono para avisar de que iba su hijo y haberse ahorrado todo este marrón"

Desde el plató, Irene Rosales salió en defensa de su exmarido y quiso restar responsabilidad a Kiko: "Kiko no ha sido más que un mero ejecutor, un mandado. Si hubiese querido ir por las malas a recoger cosas de su casa, podría haberlo hecho en estos seis años. Creo que lo han hecho muy mal con él porque, si él solo cumplía órdenes, su madre podría haber levantado el teléfono para avisar de que iba su hijo y haberse ahorrado todo este marrón".