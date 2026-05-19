Lidia González 19 MAY 2026 - 12:55h.

La madre de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todo lo que pasó con Juanpi en la Feria de Jerez

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La vida sentimental de Sandra Barrios no deja de ser el centro de la noticia, especialmente tras los últimos acontecimientos que ha vivido. Después de someterse a un doloroso tratamiento para acabar con su problema de sudoración, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su situación con Juanpi tras su acercamiento en la Feria de Jerez. La influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad con el corazón en la mano para explicar cómo se encuentra. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha vuelto a hacer estallar las redes sociales al subir una fotografía con el andaluz que deja más que evidente el buen momento en el que se encuentran: “Os dije que os lo iba a contar todo”. La influencer, que ha desvelado todas sus operaciones y retoques estéticos, cuenta todos los detalles sobre cómo surgió la imagen que se ha hecho viral de su día en la feria. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela en qué punto se encuentra su relación con Juanpi y se sincera por completo sobre sus sentimientos actualmente: “No me voy a ocultar”.

La madre de Sandra Barrios opina sobre la reconciliación de su hija con Juanpi

Aunque los dos protagonistas de la historia ya se han pronunciado sobre sus respectivas situaciones familiares con relación a su posible segunda oportunidad, ha llegado el momento de que una de ellas se sincere. Por ello, la madre de Sandra Barrios opina de la reconciliación de su hija con Juanpi y confiesa lo que piensa realmente sobre retomar su romance. Muy honesta, madre e hija tienen una importante conversación en la que dejan claro su punto de vista. ¡Dale al play y descubre, en exclusiva, todo lo que han dicho para Mediaset Infinity!