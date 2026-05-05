Lidia González 05 MAY 2026 - 11:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte el proceso completo y termina teniendo que tumbarse en una camilla por el dolor

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Sandra Barrios ya no podía más y ha tomado la decisión de “ponerle fin” a un tema que lleva condicionando su vida durante mucho tiempo. Después de que se sincerara con Juanpi sobre su relación tras los rumores, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, se somete a un doloroso tratamiento para acabar con su problema de sudoración. La influencer ha dado este importante paso y cuenta todos los detalles, en exclusiva, para su canal de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de las ganas que tenía de solucionar esta situación, lo cierto es que no puede ocultar todos los miedos que tiene por ese gran momento: “Voy un poco asustada, estoy sudando de los nervios”. La creadora de contenido no ha querido esconder nada de este procedimiento que se va a realizar y se sincera sobre lo mucho que ha marcado su vida esta situación: “Llega el verano y llega el sufrimiento, es incómodo”.

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La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ya había confesado la afección que padece e, incluso, había pedido ayuda a todos sus seguidores. Por fin, ha encontrado el método perfecto para acabar con ello y no ha dudado en someterse a él: “Voy a salir llorando de aquí”. La influencer graba el proceso completo y explica cada paso: la aplicación de la anestesia, la marcación de las zonas a tratar…

Así ha sido el doloroso proceso que se ha realizado Sandra Barrios

Sandra Barrios iba con mucha reticencia a someterse al tratamiento para acabar con su problema de sudoración porque era consciente de que no iba a ser nada fácil, pero no se esperaba el límite al que iba a llegar. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el doloroso proceso que se ha realizado, en el que ha tenido que acabar tumbándose en la camilla por el sufrimiento: “Me ha dolido, quería morirme”.

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Además, la creadora de contenido ha querido resolver todas las dudas que puedan tener sus seguidores sobre este proceso. Sandra Barrios desvela si va a perder sensibilidad a causa de este tratamiento, cuándo va a empezar a notar los efectos o si tiene que volver a someterse a este duro proceso. ¡Dale al play y no te descubre todo lo que ha compartido, en exclusiva, en Mediaset Infinity!