Lidia González 21 MAY 2026 - 12:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que va a someterse a una nueva intervención estética

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Olatz ha dado un importante paso en su vida y ha querido compartir todos los detalles con sus seguidores. Después de su romántico viaje a Bali con Barranco y de sincerarse sobre los miedos sobre el futuro de su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia su paso por quirófano. La influencer, muy nerviosa a la par que emocionada, explica cómo se siente y lo cuenta todo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada del avance del próximo capítulo de ‘Nuestra oportunidad’, en Mediaset Infinity!

Ya en San Sebastián después de su escapada y sin haber vuelto a ver a su pareja desde entonces, la creadora de contenido ha querido resolver un asunto al que le ha estado dando vueltas durante mucho tiempo. “He decidido volver a operarme”, comienza explicando la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Olatz, que ha desvelado todas sus operaciones y retoques estéticos, explica todos los motivos que se esconden tras esta decisión tan importante y cuenta cómo quiere que sea el resultado de esta intervención estética.

La creadora de contenido se ha sincerado para hablar de cómo cree que va a gestionar el postoperatorio y el importante papel que va a tener Albert Barranco en todo esto. Ahora que va a reencontrarse con él por esta razón tan importante, la influencer asegura que va a “necesitar su apoyo” en todo este proceso: “Va a estar conmigo en todo momento”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!