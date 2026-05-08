Lidia González 08 MAY 2026 - 17:01h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, con el susto en el cuerpo, comparte los detalles de la extrema experiencia que ha vivido en Bali

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Aunque Olatz y Barranco están pasando unos románticos días en su viaje a Bali, lo cierto es que han tenido que atravesar algunos momentos muy complicados y no ha sido todo tan paradisiaco como se esperaban. Después de enseñar sus impresionantes imágenes en las cascadas de Kanto Lampo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ vive una peligrosa situación en Kelingking Beach. Presa del pánico tras lo que había pasado, la influencer cuenta todos los detalles y se sincera frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Tras conseguir llegar hasta la playa, la creadora de contenido ya avistaba que el mar estaba muy revuelto, algo que llamó mucho la atención de la pareja. Olatz, que ya vivió una situación extrema en Bali, vuelve a enfrentarse a un delicado momento que ha compartido con todos sus seguidores: “He pasado miedo, me he tenido que agarrar a la arena”. Todavía con el susto metido en el cuerpo, la creadora de contenido explica lo que ha sucedido: “Me arrastraba el mar, me ha comido”.

La discusión de Olatz y Barranco en su romántico viaje: los problemas de su relación

A pesar de que Olatz y Barranco están luchando por limar todas las asperezas que hay entre ellos y superar los últimos acontecimientos que ha vivido, pero todavía quedan muchas cosas que solucionar. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ llegan a su límite y protagonizan una discusión en su romántico viaje. Los creadores de contenido no han querido esconder lo que les está ocurriendo y sacan a la luz todos los problemas que hay en su relación. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!