Lidia González 14 MAY 2026 - 12:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al pensar en cómo puede cambiar su relación con Barranco después de su viaje

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Olatz y Barranco ponen punto final a su romántica escapada y ponen rumbo a España, no sin antes hacerse un millón de promesas sobre su futuro juntos tras todo lo que ha ocurrido entre ellos. Después de sacar a la luz los problemas que hay entre ellos, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe al hablar de los miedos en su relación con Barranco tras su viaje a Bali. La influencer no ha podido reprimirse y se ha sincerado frente a las cámaras. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

Pocas horas antes de subirse al avión para continuar con la vida que tenían antes de irse de viaje, la creadora de contenido se derrumba por completo al pensar cómo puede cambiar su relación cuando vuelvan: “Espero que no haya sido una burbuja”. La influencer se sincera sobre lo “perfecto” que ha sido este viaje y cómo ha reforzado su relación.

Después de todos los problemas de desconfianza a los que se han enfrentado por las deslealtades del exconcursante de ‘Supervivientes’, ha llegado el momento de comprobar si realmente han fortalecido su relación. Llena de lágrimas pensando en lo que pueda pasar cuando vuelvan, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura: “Espero que no me des razones…”. La pareja decide hacer un pacto para hacer un esfuerzo por consolidar su relación: “Voy a intentar cambiar”.