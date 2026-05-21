Lidia González 21 MAY 2026 - 15:59h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ revela si tiene una cuenta conjunta con Álvaro Rubio y cómo afrontan sus pagos

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Mayeli Díaz no ha tenido reparos a la hora de mojarse por completo sobre un tema muy controvertido y lo ha hecho con toda sinceridad. Después romperse al hablar de la crisis personal que atraviesa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y Álvaro Rubio desvelan cómo se reparten los gastos. Los influencers se muestran muy claros al pronunciarse sobre su situación económica y aclaran quién gana más dinero de los dos. ¡Dale al play y no te pierdas la respuesta, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido ser muy sincera con sus seguidores y no ha dudado en abrirse en canal para hablar de lo que gana o lo que más ha cobrado por una publicidad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha hablado de los problemas de suelo pélvico que sufre, desvela si tiene una cuenta conjunta con el padre de su hija y quien se encarga de afrontar los distintos gastos. Además, Mayeli Díaz confiesa si, alguna vez, ha tenido que recibir apoyo económico de su pareja y a quién de los dos les salen más publicidades.

Mayeli Díaz confiesa la impactante cifra de dinero que gana al mes

Además de explicar cómo se reparte los gastos con Álvaro Rubio, Mayeli Díaz también ha querido ser muy sincera a la hora de hablar de lo que puede llegar a facturar. Conocedora de la privilegiada situación en la que se encuentra, la creadora de contenido confiesa la impactante cifra de dinero que gana al mes. Además, explica cómo funciona el mundo de la publicidad en las redes sociales y pone de ejemplo los últimos meses que ha trabajado.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ revela lo máximo que ha llegado a ganar por una publicidad

Siguiendo con la línea del dinero que entra en su cuenta bancaria, la creadora de contenido revela lo máximo que ha llegado a cobrar por una publicidad. De esta manera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cuánto ha podido facturar “por un vídeo” publicado en sus redes sociales. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!