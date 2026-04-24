Lidia González 24 ABR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña, sin filtros, en qué punto se encuentra su cuerpo tras tres meses de dar a luz

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mayeli Díaz ha querido abrirse en canal como nunca para mostrar su faceta más vulnerable y sincerarse sobre un tema muy sensible para ella. Después de contar todos los detalles sobre la crisis que atraviesa con Álvaro Rubio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña su cambio físico. A cuerpo descubierto, la influencer se enfrenta a sus complejos y desvela cuánto pesa tres meses después de ser madre. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Aunque ha perdido peso desde que mostrase el estado de su abdomen posparto, lo cierto es que la creadora de contenido sigue sin estar a gusto con su cuerpo: “Me siento rara, no me pertenece”. Sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha afrontado esta situación sin tapujos: “Vengo a exponerme”.

Dejando al descubierto las partes que más le perturban, la influencer enseña el mayor complejo físico que arrastra desde que dio a luz a su hija Alma: “Odio mi cuerpo”. Tras grabar, al detalle, la parte de su cuerpo con la que menos cómoda se siente, la creadora de contenido reflexiona sobre esta situación y asegura que no tiene que ser “tan cruel” consigo misma.

Mayeli Díaz se pesa y se mide: así ha cambiado tras ser madre

Mayeli Díaz ha contado todos los detalles sobre cómo ha variado su cuerpo desde que se quedase embarazada, pasando por el momento inmediatamente después a su parto, pero ha decidido averiguar en qué punto se encuentra. Por ello, decide acudir a su farmacia de confianza para pesarse y medirse en directo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte cómo ha cambiado tras ser madre y descubre su peso actual. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!