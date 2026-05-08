Lidia González 08 MAY 2026 - 10:13h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se derrumba al enseña el estado real de su pelo

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Mayeli Díaz había tomado la decisión de cambiar su aspecto físico para intentar cortar por lo sano la mala racha que está atravesando; sin embargo, parece que, pese a todos sus esfuerzos, continúa encadenando varapalos. Después de enseñar el resultado de su nuevo look, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, al límite, habla del problema capilar que está sufriendo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le está pasando, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“No sé qué está pasando, pero se cae a nivel extremo”, comienza explicando la creadora de contenido. Completamente abatida por el desastre estético que está sufriendo, la influencer no puede evitar romperse al hablar de su situación. Ahora que intentaba salir adelante tras enterarse de la deslealtad de Álvaro Rubio, la ecuatoriana tiene que lidiar con esta complicada situación: “Me estoy quedando calva”.

“Tengo mechones de pelo por toda la casa”, asegura mientras enseña todo el cabello que se le está cayendo. Hecha un mar de lágrimas, se suelta la coleta para mostrar el estado actual de su pelo y compartir la realidad que está viviendo: “Parezco un arbusto mal peinado”.

Mayeli Díaz habla claro sobre su falta de autoestima

Aunque no es la primera vez que la influencer se sincera para hablar de lo amo que se encuentra con su estado físico, tras lo último que ha pasado, ha vuelto a hacer hincapié en ello. “No puedo vivir así, tengo un nudo en la garganta”, asegura, entre lágrimas, al hablar sobre su falta de autoestima. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en exclusiva, para Mediaset Infinity!