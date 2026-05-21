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La ruptura que hemos dado a conocer en 'El tiempo justo' entre Jota Peleteiro y Ajla Etemovic no es más que el fin de una crisis de pareja que llevaba tiempo arrastrando a los dos celebrities. La modelo ha compartido ya sus primeras palabras y el periodista Iván García ha podido charlar con ella en exclusiva.

"Algunos finales son la mejor forma de libertad. Estoy dejando ir lo que ya no era bueno para mí", comparte por un mensaje en sus redes sociales como vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Etemovic pone "nombre y apellidos" a una chica con la que está hablando Peleteiro

La colaboradora Alexia Rivas asegura que existen "terceras personas" que han influido en su ruptura. Fuentes del entorno del futbolista le han confirmado a la periodista que se dejó ver "con una chica rusa por Dubái". "Está destrozada por la ruptura", traslada García después de haber conversado con Ajla Etemovic.

Además, la modelo le cuenta al periodista que no se esperaba "que pudiera pasar lo que ha pasado". Iván García profundiza en más detalles de la ruptura. "Ha puesto nombre y apellidos y foto a una persona principal que no sería la única con las que Jota estaría hablando", expresa el periodista del programa de Telecinco.