Lorena Romera 22 MAY 2026 - 13:18h.

El exconcursante de 'GH VIP' publica un vídeo ensangrentado y siendo atendido por una ambulancia

Se desconoce la última hora sobre el estado de salud de Hugo Castejón, que asegura haber sido "agredido"

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Hugo Castejón ha reaparecido con unas alarmantes imágenes que han dejado a todos preocupados. El que fuera uno de los grandes protagonistas de su edición de 'GH VIP' ha publicado un sobrecogedor vídeo en el que le vemos ensangrentado, siendo atendido por una ambulancia. "Me han agredido", asegura tajante en este clip que ha generado una gran impacto entre sus seguidores.

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Se trata de un reel que ha provocado una gran consternación entre su comunidad, que no ha tardado en volcarse con él tras esta inesperada reaparición pública. "Cuánto tiempo sin saber de ti ¿y de pronto sales así?", se pregunta una usuaria, igual de sorprendida que el resto. Comentarios como "espero que estés bien", "¿qué ha pasado?" "mucha fuerza" o "recupérate pronto", inundan esta publicación, que está generando también muchas dudas.

Y es que el que fuera pareja de Marta Sánchez no ha vuelto a pronunciarse después de compartir este vídeo en el que asegura haber sido agredido. Unas imágenes en las que le vemos en plena noche, siendo atendido por una ambulancia, con la camisa ensangrentada y el labio partido.

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Sin embargo, el anuncio que aprovecha para lanzar al final de este mismo reel ha generado todavía mayor confusión. Unas palabras en las que el exconcursante de 'GH VIP', además, apunta a una fecha: "Me quisieron callar y no lo consiguieron. Hugo Castejón se va pal club. 5 de junio". De ahí que haya habido usuarios en redes que empiecen a teorizar sobre el posible lanzamiento de una canción.

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¿Ha sido víctima de un asalto real o estamos ante el rodaje del videoclip de su próximo proyecto musical? Esto es lo que se preguntan sus seguidores. "¿El 5 de junio es el juicio de la agresión que sufriste o te refieres a una nueva canción?" o "espero que sea para promocionar nueva música", comentan en la publicación. Por el momento, Hugo Castejón no ha vuelto a pronunciarse sobre lo ocurrido y se desconoce la última hora sobre su estado de salud.

Hugo Castejón, "detenido y esposado" tras su último altercado

Lo último que se supo de él, en febrero de este mismo año, era que fue "detenido por la Policía Nacional tras una pelea", y que entraba al hospital "detenido y esposado". Una información que ofrecía Marisa Martín-Blázquez, que apuntaba a este presunto altercado ocurrido en Madrid y en el que el artista habría precisado de "atención médica".