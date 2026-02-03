Ana Carrillo 03 FEB 2026 - 14:18h.

Marisa Martín-Blázquez ha revelado que Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez, ha sido detenido tras una pelea

Marisa Martín-Blázquez ha contado en 'Vamos a ver' que le ha llegado la información de que Hugo Castejón, cantante y expareja de Marta Sánchez, fue detenido por la Policía Nacional el pasado sábado tras una pelea. "Entró en el Hospital de la Princesa detenido y esposado", ha explicado la periodista, revelando así que el supuesto altercado se produjo en Madrid y que el artista habría requerido atención médica.

"He estado intentando ponerme en contacto con él y no me coge el teléfono, no sé si estará todavía detenido o simplemente que no quiere coger el teléfono después de estos acontecimientos", ha comentado la colaboradora, que no ha conseguido más datos acerca de la presunta pelea pero que sí sabe que Hugo Castejón estaba "herido" y tenía "lesiones" y que es por eso por lo que la policía le trasladó al Hospital Universitario de La Princesa, situado en la Calle Diego de León, en el madrileño Barrio de Salamanca.

Marisa Martín-Blázquez ha insistido en que ha llamado "en varias ocasiones" al cantante para tener "su versión" sobre lo ocurrido y poder compartirla en el programa, pero que no ha recibido respuesta por su parte, razón por la cual no puede dar más datos.