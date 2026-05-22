Lorena Romera 22 MAY 2026 - 11:21h.

La modelo sentencia al exfutbolista dando con unas demoledoras palabras tras el final de su matrimonio

Exclusiva | Jota Peleteiro y Ajla Etemovic rompen su matrimonio

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El matrimonio de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic ha llegado a su fin. Lo que comenzó como un rumor a principios del mes de mayo es ya una realidad confirmada. Tras salir a la luz estas informaciones en el programa de 'El tiempo justo', la modelo de origen serbio ha roto su silencio en redes sociales con un demoledor dardo en forma de 'me gusta'. Un duro ataque al exfutbolista que da a entender que las cosas entre ellos habrían acabado bastante mal.

Las alarmas saltaron hace apenas unas semanas cuando la pareja dejaba de seguirse en redes sociales. En ese momento, desde Telecinco Outdoor nos poníamos en contacto con Ajla Etemovic, que nos confirmaba en exclusiva por "por ahora, esto es lo que hay".

Ahora, 'El tiempo justo' ha confirmado lo que ya era todo un secreto a voces: Jota Peleteiro y Ajla Etemovic han puesto punto y final a su matrimonio. Una información que encaja a la perfección con la significativa frase que la propia influencer compartía en sus stories: "Estoy dejando ir lo que ya no era bueno para mí. Siguiendo adelante".

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El demoledor dardo de Ajla Etemovic a Jota Peleteiro

Ahora, la influencer ha compartido en su perfil de Instagram un posado en blanco y negro, acompañado únicamente por un emoticono de un corazón rojo. Como era de esperar, sus seguidores no han tardado en volcarse con ella, llenando la publicación de piropos y mensajes de apoyo.

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Sin embargo, ha habido un comentario que ha hecho saltar todo por los aires: "Te has librado de alguien que no sabe amar. Solo sabe hacer hijos y dejar que las madres los cuiden". Unas palabras que sentencian a Jota Peleteiro y a las que Ajla Etemovic ha dado 'me gusta', lanzando este dardo a su ya expareja.