Natalia Sette 22 MAY 2026 - 10:00h.

La pareja muestra el jardín exterior de su nuevo hogar, el rincón favorito de la familia para este año

Marta Castro responde a las críticas por “malcriar” a su hija en común con Rodri Fuertes

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Marta Castro y Rodri Fuertes continúan adaptándose a su nueva rutina tras haber dado el importante paso de mudarse de casa pocas semanas antes de convertirse en padres de su primera hija en común. Instalados por fin en su amplio chalet, la pareja está centrada en compartirlo en un hogar y comparten con sus seguidores cómo es su jardín.

Pocos días después de mudarse, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ mostró uno de los rincones más importantes de la casa: el salón . Aunque no han hecho un ‘house tour’ oficial, poco a poco han ido dando pinceladas de las estancias y la decoración. Ahora que empieza el buen tiempo, los papis están empezando a pasar mucho tiempo en el exterior.

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Ha sido Marta la encargada de presumir ante su comunidad de seguidores el acogedor y privado jardín exterior. A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha compartido una divertida e íntima imagen de su chico colaborando en las tareas de mantenimiento. “Mi jardinero de confianza”, ha escrito con cariño y humor junto a los emoticonos de un corazón y una pala.

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En la instantánea compartida se puede apreciar que el jardín cuenta con una zona de césped natural impecable, delimitada por un denso seto verde que bordea todo el perímetro. Esta alta vegetación no solo aporta frescura y naturaleza al entorno, sino que además les garantiza una total privacidad frente a las miradas ajenas. En mitad del terreno destaca un pequeño árbol plantado recientemente, justo en una franja de tierra lista para seguir plantando.

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Con el torso descubierto y en ropa de baño, Rodri aparece de espaldas manguera en mano, regando pacientemente el terreno y una parte del camino de baldosas de barro cocido que conecta la salida de la vivienda con el jardín. La fachada de la casa, construida en un clásico y elegante ladrillo visto de tonos rojizos, enmarca a la perfección este rincón exterior que promete convertirse en el espacio favorito de la familia este verano.

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En otras imágenes también subidas por la exconcursante de ‘GH VIP’, se aprecia que, en otro rincón del amplio jardín, tienen una pequeña portería dónde Rodri Fuertes y el pequeño Hugo juegan a la pelota. Al ser un espacio grande, la pareja ha logrado que haya espacio tanto para el descanso como para el disfrute.