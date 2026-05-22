Natalia Sette 22 MAY 2026 - 09:00h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' enseñan cómo han avanzado la construcción de su enorme chalé con vistas al mar

El impresionante hotel en el que se alojan Sofía Suescun y Kiko Jiménez en pleno Miami Beach

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan dando pasos de gigante en la construcción de su casa de ensueño . Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ siguen muy involucrados en el desarrollo de su espectacular chalé frente al mar, un proyecto al que bautizaron desde el primer día como ‘Villa Playa’. Tras meses de mucha expectación y nervios, la influencer actualiza cómo van las obras de lo que será su futuro hogar.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha publicado una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con la persona encargada de la construcción . En dicho chat, la profesional le enviaba dos fotografías recientes de las obras aprovechando una mejoría en el clima: “Ayer estaba el día nublado y no salieron las fotos bonitas. ¿Quieres ver cómo está hoy que está el día soleado?”, le escribía antes de adjuntar las instantáneas.

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En las imágenes, que Sofía ha subido bajo el texto “Update VILLA PLAYA”, se puede observar con total claridad el impresionante diseño vanguardista y minimalista de la fachada blanca del chalé. Sin embargo, la gran novedad de esta actualización se encuentra en la zona exterior, donde ya se aprecia el enorme foso de hormigón armado de lo que será su futura y lujosa piscina, con los cimientos y estructuras de metal listos para el siguiente paso.

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La reacción de la creadora de contenido al recibir estas fotos en su teléfono móvil mientras disfrutaba de su almuerzo no ha podido ser más entusiasta. “¡Por cierto! Esto me lo han enviado mientras comía. Ahora sí que sí cuenta atrás”, ha confesado muy emocionada junto al emoticono de una carita al borde de las lágrimas y un reloj de arena.

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En la propia captura de la conversación se aprecia cómo celebraron la noticia con un motivador “Tic tac tic tac. Ahora sí que comienza la cuenta atrás”, a lo que Sofía respondió con un alegre “¡Qué bien! Qué alegría”. Con la estructura exterior prácticamente lista, la pareja ya sueña con el momento de empaquetar sus cosas y comenzar su nueva vida.