Fiesta 24 MAY 2026 - 17:23h.

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La situación personal personal del cantante Francisco ha acaparado titulares en los últimos meses, en especial, en lo que respecta a su estado de salud después de que el pasado mes de marzo sufriese una insuficiencia respiratoria. Además, diversas informaciones sobre su situación económica y judicial, lo han puesto en el punto de mira. 'Fiesta' se ha puesto en contacto con su mujer, Paca Ribes, quien lo ha aclarado todo.

Según diversos medios de comunicación, Francisco estaría atravesando una situación delicada, más allá de sus problemas de salud. Y es que, según apuntan estos medios, el cantante se encontraba en paradero desconocido después de que la justicia tratase de localizarle para entregarle una notificación relacionada con el supuesto impago de la manutención de la hija que tiene con Denia Apolinar.

Hoy, ha salido una nueva noticia que apunta que el propio Francisco habría reconocido durante una de sus recientes comparecencias judiciales que podría enfrentarse a una demanda de desahucio. Esta tarde, hemos conocido por parte de, Paca, la mujer del cantante, qué hay real detrás de estas informaciones que rodean al cantante.

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¿Francisco, enfermo y en bancarrota? La mujer del cantante se pronuncia

Ante el revuelo generado, Paca Ribes, la mujer de Francisco, se ha pronunciado en el programa de Emma García para aclararlo todo. Según traslada el reportero de 'Fiesta' que ha podido hablar con ella, la esposa del artista está "muy molesta y cansada". Motivo por el cual ha querido desmentirlo todo.

"Me asegura que llevan una vida completamente normal, la gente nos ve pasear por el puerto marítimo. Nunca nos hemos escondido de nadie porque no tenemos nada de qué escondernos", ha declarado Paca. Unas contundentes palabras con las que la mujer de Francisco ha querido zanjar todas las especulaciones surgidas entorno a su marido y dejar claro que ambos continúa con su rutina habitual pese a los rumores.