Pipi Estrada, contra las cuerdas al salir a la luz los audios y fotos que envió a la novia de su amigo Pepín Liria
Acusan a Pipi Estrada de traicionar a su amigo Pepín Liria al enviar audios y fotografías a su novia, Drágana Balde
Las hijas del torero Pepín Liria desvelan los motivos de su cisma familiar, dinamitado por su noviazgo con Drágana: "Viene desde hace años"
Descubre más de 'Fiesta' en Mediaset Infinity: momentazos, entrevistas, programas completos...
Llega a 'Fiesta' una información bomba: uno de los colaboradores del programa habría protagonizado una polémica traición al haber tenido, presuntamente, un acercamiento especial con la pareja de un amigo suyo. Se trata de Pipi Estrada, quien habría traicionado a su amigo Pepín Liria, el torero que protagoniza una guerra familiar con sus hijas a raíz de su relación con su novia, la cantante y exdeportista Drágana Balde.
Hace unos días supimos que Pepín Liria no mantiene relación con sus hijas. De hecho, no ha sido invitado a la boda de una de ellas. ¿El motivo? Haber vivido varios desencuentros después de que el torero iniciase una relación con Drágana Balde, una joven de veintiséis años y treinta años más joven de Pepín. Ahora, se estaría echando más leña al fuego en este enfrentamiento familiar después de que se haya filtrado que la joven podría haber tenido algo con Pipi Estrada.
Pipi Estrada y Drágana Balde: intercambio de audios "de alto voltaje" y "fotos subidas de tono"
Al programa llegan una serie de pruebas que ponen contra las cuerdas a Pipi Estrada. El programa presentado por Emma García ha estado barajando la posibilidad de destapar o no esta información por lo delicada que es. Y es que 'Fiesta' tiene audios escandalosos "de alto voltaje" entre Pipi Estrada y Drágana Balde y un intercambio de fotografías subidas de tono que apuntarían a esta traición llevada a cabo por ambos ¿a espaldas de Pepín Liria?
"Yo he podido ser travieso, dicen que infiel, pero yo a un amigo no lo he traicionado nunca... jamás. No va con mis códigos ni con mis valores", alegaba Pipi Estrada antes de que se le señalara directamente. "Soy muy amigo de Pepín. Es muy sencillo de explicar. En las redes sociales hay cosas que se pueden encontrar. Esto tiene más de un año. Lo que pudo ser no fue. Draga se echó un novio extranjero y dejamos de hablar. Tonteamos, pero no cuajó", es parte de su explicación al respecto.
Pipi Estrada insiste en que, de esta forma, no ha traicionado a Pepín y que nunca le ha llegado a contar nada a su amigo "porque no pasó nada": "No tengo nada que decirle ni le tengo que justificar ni ocultar nada". Los colaboradores consideran que Pipi debería haberle contado todo esto a Pepín porque los audios que le ha enviado a Drágana "son de alto voltaje". "Ha pasado más de un año y yo tengo mi vida y ellos la suya, les deseo lo mejor de corazón", remata PIpi.