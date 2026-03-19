Celia Molina 19 MAR 2026 - 13:02h.

Irene Gil ha dedicado unas palabras en redes a su padre, que continúa recuperándose de las secuelas del ictus que sufrió en 2021

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Aunque, actualmente, la mayoría de los centros educativos han optado por no celebrar el Día del Padre dentro de las aulas - para no discriminar a aquellos niños que, por una u otra razón, no tengan progenitor - hubo un tiempo en el que era una práctica habitual de los colegios. Como bien ha recordado Irene Gil, hija del popular actor José Luis Gil, en los años ochenta, los niños fabricaban en clase sus regalos manuales, como ceniceros de cerámica o marcos de fotos hechos con hilos de lana que luego entregaban a sus papás con ilusión.

Hoy, 19 de marzo, la nostalgia ha invadido a Irene, consciente de los problemas de salud en los que continúa trabajando su padre desde que sufrió un ictus isquémico en el año 2021. El ictus isquémico se produce por la obstrucción parcial o total de una o varias de las arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta el cerebro. Esto los diferencia de los ictus hemorrágicos, que se deben a la rotura de una arteria cerebral y, aunque todavía es una enfermedad muy desconocida, sí se sabe que se trata de la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en el caso de los hombres, después del cáncer.

"Hoy no podrá pasar a verte, papá"

Afortunadamente, José Luis, querido en todo el país por su papel de Enrique Pastor en la serie 'La que se avecina', consiguió mantenerse con vida ras sufrir el accidente cardiovascular. Pero, desde el 2021 se encuentra inmerso en un largo proceso de recuperación, durante el que ha sufrido algunos ataques epilépticos y en el que acompañan, incondicionalmente, sus seres más queridos.

A principios de este mismo año, su hija publicó una fotografía en la que se veía al intérprete muy mejorado, dando un paseo por Madrid en los días previos a la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos. Y, ahora, le ha dedicado una bonita felicitación a su padre en este día especial, publicando también varias fotografías de los más ochenteras, en las que el actor aparece junto a su mujer y sus hijos con un look propio de aquella época:

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"Hubo un tiempo en que esperaba con ilusión que llegase este día para que abrieses ese cenicero de cerámica espantoso que había estado una semana preparando para ti en el cole, o para darte esa tarjeta arrugada en la mochila, que además, iba en francés y no entendías. Recordar la infancia con nostalgia, con emoción y con ternura, es un privilegio que marca el destino de una persona. Hoy, no voy a poder pasar a verte, pero prometo llevarte algo rico de Londres, ahora mismo estoy en tu paraíso de chocolates varios, tu rincón favorito del aeropuerto. Te quiero papá", ha escrito en sus redes sociales, recibiendo múltiples mensajes de apoyo de los seguidores de la famosa serie.