Rocío Molina 02 MAR 2026 - 15:09h.

El conmovedor homenaje que Gemma Cuervo ha dedicado al actor de 'La que se avecina' en sus redes

José Luis Gil no participará en 'Toy Story' cinco: quién es el nuevo 'Buzz Lightyear' español

Compartir







Gemma Cuervo ha emocionado a sus seguidores con una de sus últimas publicaciones en Instagram que ha dedicado al actor y a su buen amigo José Luis Gil. La veterana actriz de 91 años, que ha compartido muchos momentos junto al intérprete en 'La que se avecina', ha escrito unas conmovedoras palabras para resaltar esta amistad y a la persona que ponía voz también al personaje Buzz Lightyear.

Retirado de la vida pública desde que en noviembre del 2021 sufriera un ictus, al querido Enrique Pastor, personaje al que daba vida en 'LQSA', no se le olvida. Y así lo ha hecho saber Gemma Cuervo tras haber vivido muchos momentos profesionales a su lado.

PUEDE INTERESARTE José Luis Gil y Fernando Tejero protagonizan un emotivo reencuentro

La actriz, que conoce de su estado de salud por las actualizaciones que hace cada cierto tiempo su hija Irene, ha resaltado la faceta humana de José Luis Gil y también la profesional por todos esos momentos que han compartido dentro y fuera de los sets de rodaje.

En un acto de gratitud por todos esos instantes vividos la actriz ha rescatado algunos de esos momentos a través de diferentes instantáneas y se ha sincerado sobre lo que significa él en su vida. "Hoy me nació recordarlo y compartir que yo también 'me quedo' en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa", ha comenzado diciendo la actriz Medallas de Oro a las Bellas Artes.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Gemma Cuervo describe esos abrazos sinceros que se dieron muchas veces, esos espacios seguros de confidencias y esos momentos de cercanía y lealtad que vivió junto a José Luis Gil y que define como "amistad verdadera". Tras conocerse que este no participará en 'Toy Story 5', la actriz recuerda no solo su legado profesional, sino todo lo que ha dejado a muchos compañeros de rodaje.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"José Luis Gil cuidaba de todos nosotros en cada rodaje. Nos cuidaba de verdad. Y hoy me nació recordarlo y compartir que yo también 'me quedo' en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa. Que nadie se quede sin esa mirada que comprende, sin ese abrazo que salva, sin esa sonrisa que devuelve la fe. Amor y dignidad", ha escrito la madre de Cayetana Guillén Cuervo en su emocionante mensaje.

Esta declaración de amor y de su bonita amistad ha recibido un sinfín de mensajes y reacciones. "Preciosas palabras. Mil Gracias", ha escrito Irene, la hija de José Luis Gil y esa misma reacción de gratitud se ha repetido con otros muchos usuarios. "Qué grandes sois los dos y qué bonito lo que has escrito", "preciosas palabras", "os admiramos mucho", son solo un ejemplo de este gesto que tanto ha emocionado.