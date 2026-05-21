Celia Molina 21 MAY 2026 - 11:15h.

Tras la publicación de la revista 'Semana', la cantante ha confirmado en sus redes su ruptura, tras seis largos años de relación

La dura confesión de la cantante Rosa López: "He llegado a pensar en no querer estar en este mundo"

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Pocas horas después de que la revista 'Semana' anunciara la ruptura entre Rosa López e Iñaki García, la propia cantante publicó un extenso post en su cuenta de Instagram donde confirmó la noticia de su sorprendente separación. Su romance comenzó en el año 2019, durante un concierto de Marta Sánchez y, desde que se conocieron, ambos afirmaron que su amor era "definitivo" y "para toda la vida". Y aunque, durante estos seis años, no llegaron a casarse, los rumores de una posible boda eran constantes.

Para sorpresa de todos sus fans, pues Rosa había estrechado su relación con Iñaki hasta el punto en que él dejó su puesto en la Unidad Canina de la Policía de Leganés para convertirse en su representante, la artista ha confirmado en un comunicado que los dos han tomado "caminos diferentes":

"En los últimos días están apareciendo informaciones y comentarios sobre mi situación personal y, aunque siempre he intentado mantener esta parte de mi vida con discreción, siento que también es bonito poder dirigirme a vosotros desde el cariño y la honestidad. Sí, Iñaki y yo hemos tomado caminos diferentes", ha dicho con contundencia en un texto acompañado de una foto de uno de sus conciertos.

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"No ha ocurrido nada extraordinario entre nosotros"

"Después de seis años compartiendo vida, experiencias y muchísimos momentos bonitos, comienza una nueva etapa para ambos. No ha ocurrido nada extraordinario, no hay conflicto ni ningún hecho concreto detrás de esta decisión. Simplemente la vida, las personas y los caminos a veces evolucionan", ha dicho, sobre los motivos que les ha llevado a ambos a tomar tal decisión.

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"Estoy bien, tranquila, concentrada en mi gira"

"Las relaciones empiezan desde la ilusión más bonita y, cuando terminan, también traen consigo un proceso, emociones y una adaptación a una nueva realidad. Forma parte de la vida y creo que, con la madurez que dan los años y las experiencias, uno aprende a transitar estos momentos desde otro lugar: con respeto, cariño y agradecimiento", continúa.

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"Por mi parte estoy bien, tranquila y afrontando esta nueva etapa con mucho amor, con ilusión y también con curiosidad por volver a encontrarme conmigo misma desde este momento vital. Vivir esta nueva etapa en solitario también es un reto bonito, una forma de seguir creciendo y conociéndome. Estoy muy centrada en mi música, en la gira y en todos los proyectos que vienen, que ahora mismo son una gran motivación para mí y una fuente enorme de ilusión", ha concluido, recordando que el su tour '12 Diamantes Negros' comienza este mismo sábado, 23 de mayo.

"Y, sobre todo, quería daros las gracias por el cariño, por el respeto y por todos los mensajes bonitos que estoy recibiendo. Siempre ayudan, siempre acompañan y los siento muy cerca. Os quiero mucho", ha terminado Rosa.