Fiesta 23 MAY 2026 - 18:26h.

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Tras seis años de juntos, Rosa López e Iñaki han roto su relación. Todo parecía ir rodado en este noviazgo desde que comenzó en el año 2019, cuando el guardia civil y la cantante se conocieron en un concierto de Marta Sánchez. Él se convirtió en su representante y se vivió un momento muy tenso en el plató de 'Fiesta' que el programa ha querido recordar e incluso destapar lo que sucedió fuera de cámaras con la pareja.

Al poco de conocerse, Iñaki abandonó la unidad canina de Leganés en la que trabajaba para estar al lado de Rosa y convertirse en su representante. De un día para otro, Rosa despide al que era su manager y es Iñaki quien toma las riendas de su vida profesional. Lo dejó todo para convertirse en la mano derecha de Rosa López y eso no es natural. Esto nunca fue bien visto para algunas personas del entorno más cercano de la artista.

El desagradable incidente de Iñaki, novio de Rosa López, con la dirección de 'Fiesta'

Iñaki era más que el representante de Rosa López y esto hizo que se produjera un episodio un tanto desagradable durante una de las visitas de la cantante a 'Fiesta', allá por el mes de marzo del año 2023: "Rosa quizás tiene una personalidad insegura por naturaleza y creo que Iñaki no le ha favorecido en su desarrollo profesional ni personal en su relación con la prensa", destaca uno de los colaboradores del programa.

Al hilo de esto, el colaborador hace alusión a algo que sucedió fuera de cámaras mientras Rosa era entrevistada por Emma García: "Vino, le hiciste una entrevista, hace dos o tres años. Se hablaba mucho de la pérdida de la voz que ella misma había contado. Lo que se vivió durante esa pregunta en el puesto de dirección fue tremendo. Iñaki estaba desbocado, amenazante y Rosa en plató muy tensa. Te contestó mal porque estaba Iñaki".

"Contigo se solucionó, pero después, cuando pasaba eso en plató, Iñaki estaba preso de los nervios, fue desagradable, con una actitud violenta. Él tenía el poder de la situación. Se tuvo que ir, le dijo ‘vete de aquí’, ella se quedó muy pequeñita. Te da la sensación de que no va bien. Cuando ves a una persona arrinconada cuando le dice a alguien ‘vete porque te has pasado...’. “El cómo contestó no era Rosa, era porque estaba él ahí. Ella de reojo estaba viendo lo que estaba ahí pasando y quizás, su reacción fuesa y, en otro momento determinado no hubiera sido porque él estaba serio con la dirección”, añade Marisa Martín Blázquez.

El entorno de Rosa López habla sin tapujos sobre Iñaki

El entorno más cercano de Rosa López no hablaba bien de Iñaki, según se publicó en '20 minutos'. Estas son algunas de las declaraciones que han manifestado, dibujando un perfil un tanto cuestionable:

"Era un narcisista, le gustaba ser más protagonista que Rosa".

"Rosa es muy manipulable. Ha dejado de lado a muchas personas por poner a su novio por delante".

Rosa López confirma su ruptura con Iñaki

Después de que la revista SEMANA destapara, en exclusiva, esta ruptura, la propia Rosa López confirmó la ruptura a través de sus redes sociales: "Comienza una nueva etapa para ambos. No ha ocurrido nada extraordinario, no hay conflicto ni ningún hecho concreto detrás de esta decisión. Simplemente la vida, las personas y los caminos a veces evolucionan".