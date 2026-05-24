Lidia González 24 MAY 2026 - 09:30h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre lo “incómodo” que se sentía por los celos de Sthefany Pérez

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Tadeo Corrales se ha cansado de guardar silencio y ha querido contar toda la verdad sobre la ruptura sentimental que ha vivido recientemente. Después de que su expareja diese su versión sobre el fin de su relación, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro de los episodios de celos de Sthefany Pérez. El influencer ha dado un paso al frente para explicarse y cuenta todos los detalles sobre algunos momentos que ha vivido. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Tras todas las infidelidades que ha habido en su relación y las múltiples idas y venidas que han protagonizado, los creadores de contenido atravesaron una profunda crisis. La desconfianza y los celos estaban muy presentes, hasta el punto de dar el paso de acudir a terapia de parejas. A lo largo de este tiempo, han sido muy sonados algunos altercados en su relación, como el que se produjo con Lucía Roleck en el cumpleaños de Maica Benedicto.

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Ahora, el influencer ha contado cómo ha vivido todas estas situaciones y asegura: “Me he visto anulado con el tema de los celos”. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica lo “incómodo” que le hacía sentir y desvela cómo le repercutía en su manera de actuar: “Tenía que estar muy pendiente de cada cosa que hiciera”.

Tadeo explica cómo abandonó su casa con Sthefany a escondidas

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Tadeo Corrales se ha mostrado muy sincero a la hora de explicar todo lo que ha sucedido en su relación con Sthefany Pérez y ha desvelado cómo se produjo exactamente la ruptura con ella. El que fuera participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ explica cómo abandonó la casa que compartía con ella a escondidas. El creador de contenido confesa si se arrepiente de haber actuado de esta manera y cuenta cuál fue la reacción de la influencer al descubrirlo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!