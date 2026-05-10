Lidia González 10 MAY 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica la profunda tristeza que siente por la crisis personal que vive

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Aunque Sthefany Pérez ya ha encontrado las fuerzas para poder hablar sobre el varapalo sentimental que ha vivido, lo cierto es que está pasando por una situación complicada que ha querido compartir. Después de su dolorosa ruptura con Tadeo Corrales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el complicado momento personal que atraviesa. La influencer se abre por completo para explicar cómo se siente. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Me he perdido un poco en este tiempo”, asegura la creadora de contenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha desvelado si ha vuelto con Tadeo, no consigue recomponerse y explica lo difícil que está siendo para ella: “Me pone triste sentirme así”. La influencer se abre en canal y desvela el límite al que ha llegado: “No sé dónde estoy, dónde voy, lo que quiero…”.

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Sthefany desvela el verdadero motivo de su ruptura con Tadeo Corrales

Sthefany Pérez ha decidido sentarse frente a las cámaras de mtmad para hablar claro sobre un tema del que todo el mundo está hablando y ha llegado la hora de que sea ella quien lo cuente todo. La que fuera participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ desvela el verdadero motivo de su ruptura con Tadeo Corrales. La influencer, que se ha reservado muchos detalles sobre ello, ha roto su silencio para abordar toda la situación.

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La exparticipante de ‘LIDLT’ lo cuenta todo sobre su relación con Andrea Sabatini

Tras su ruptura con Tadeo Corrales, Sthefany Pérez ha sido relacionada con varias personas, pero ha habido una especialmente con la que los rumores no han dejado de aparecer. Después de que hayan sido vistos juntos en múltiples ocasiones, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo cuenta todo sobre su relación con Andrea Sabatini. La creadora de contenido explica hasta qué punto han llegado y se sincera por completo. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infinity!