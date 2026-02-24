Lidia González 24 FEB 2026 - 13:54h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceraban sobre el estado de su relación antes de anunciar su ruptura

Sthefany Pérez, entre lágrimas, rompe su silencio tras su ruptura con Tadeo Corrales

Sthefany Pérez y Tadeo Corrales se sentaban en el programa de ‘En todas las salsas’ hace tan solo unas semanas para actualizar todos los detalles de su vida. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablaban de su relación antes de su ruptura y se sinceraban sobre los complicados momentos que han atravesado. Los creadores de contenido se abrían en canal para hablar de su paso por terapia y la cancelación de su boda. ¡Dale al play y no te pierdas lo que contaron, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Los influencers, que han sorprendido a todos sus seguidores anunciando su ruptura después de haber pasado por momentos muy complicados en su relación e infidelidades, se sinceraban sobre todo lo que han vivido hasta la fecha. Tadeo, que ha emitido un comunicado sobre su ruptura con Sthefany, se mostraba muy claro al explicar todo lo que ha trabajado en terapia por el bien de su relación y se confesaba como nunca: “Fue clave para poder salir adelante y valorar lo que teníamos”.

“Teníamos muchas discusiones porque había muchos reproches”, aseguraba Sthefany. La creadora de contenido, que ha roto su silencio sobre su ruptura con Tadeo, se sinceraba sobre el estado en el que se encontraba su noviazgo. Además, la influencer explicaba por qué no llevaba puesto su anillo de compromiso con el andaluz.

Sthefany Pérez explica el motivo por el que canceló su boda con Tadeo Corrales

Tras apostar por su amor en su salida del reality grabado en República Dominicana, los influencers tenían muy claro que querían darse el ‘sí, quiero’. A pesar de las infidelidades y algunos problemas que había en su relación, Tadeo decidía hincar la rodilla. Sin embargo, pasado el tiempo, los creadores de contenido decidían paralizar la celebración y la influencer explicaba el motivo real por el que decidió cancelar su boda con Tadeo, en exclusiva. ¡Dale al play!

La exparticipante de ‘LIDLT’ habla de su altercado con Lucía Rolek por Tadeo Corrales

A pesar de que, en ese momento, parecía que la relación de los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ estaba fortaleciéndose, lo cierto es que acababan de vivir un episodio complicado que explicaron en el programa. Después de las distintas versiones que se dieron, la protagonista de la noticia era la encargada de hablar del altercado que protagonizó con Lucía Rolek por Tadeo Corrales. La influencer habría pillado a la exconcursante de ‘Gran Hermano’ tonteando con su pareja y se sincera sobre su reacción.

Programa completo: Así era la relación de Sthefany Pérez y Tadeo Corrales antes de su ruptura

Tadeo Corrales y Sthefany Pérez visitaban el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre su relación semanas antes de anunciar su ruptura. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablaban sobre la desconfianza que había entre ellos, sus planes de boda y algunas impactantes noticias desconocidas hasta la fecha. ¡Dale al play!