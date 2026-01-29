Sthefany Pérez protagoniza un altercado de celos por Tadeo y Lucía Rolek

Lidia González 29 ENE 2026 - 16:35h.

El motivo real por el que Sthefany Pérez se encaró con la exconcursante de ‘Gran Hermano’

Lucía Rolek cuenta el traumático episodio que ha vivido

El cumpleaños de Maica Benedicto ha dado mucho de qué hablar y no únicamente por su posible relación con Gerard Arias, de la que ha hablado en el programa. Amor Romeira tiene mucha información de todo lo que sucedió y asegura que Sthefany Pérez ha protagonizado un altercado de celos por Tadeo y Lucía Rolek, excompañera de la murciana de ‘Gran Hermano’. La colaboradora de televisión cuenta todo lo que sucedió y cómo acabó este encontronazo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo en Mediaset Infinity!

Maica celebró su veintisiete cumpleaños por todo lo alto y juntando a todos sus amigos. Pero lo que debería haber sido una gran celebración, se convirtió en el centro de numerosas polémicas, como el beso que se habría dado Gerard con Gabriella o la gran bronca de Sthefany con Lucía Rolek. “Montó un tremendo pollo y le dijo de todo”, asegura Amor al explicar todo lo que sucedió.

La colaboradora de ‘En todas las salsas’ desvela el origen del conflicto y desvela el motivo por el que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se habría puesto celosa al ver a Tadeo y Lucía. Además, la creadora de contenido explica cuál fue el desenlace de esta gran discusión y la impactante reacción de la persona que dio pie a esta situación: “Sthefany no pidió perdón e hizo como si no pasara nada”.

