Bad Bunny sorprende al desvelar qué hubiese estudiado cocina si no hubiese tenido éxito en el mundo de la música

El cantante Bad Bunny aparece en una tienda de Zara y desata la euforia en un centro comercial de Puerto Rico

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Bad Bunny es el tercer cantante más escuchado de Spotify, sus colaboraciones con grandes marcas causan verdadera sensación como ya se ha podido comprobar con sus últimas colecciones con Adidas o Zara, las entradas de sus conciertos vuelan en cuanto salen a la venta y, aún así, es uno de los artistas más misteriosos de toda la industria.

Además de su faceta como artista, el puertorriqueño se ha posicionado como una de las figuras más influyentes de los últimos años. Gracias a su firme posición contra movimientos reaccionarios y a la defensa de derechos humanos básicos como la migración, el colectivo LGTBIQ+ o los derechos de la mujeres, Bad Bunny gana puntos como uno de los filántropos de los últimos años.

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El plan B de Bad Bunny si no hubiese sido cantante

Sin embargo y a pesar de defender sus ideales, acumular millones de reproducciones y tener una gran comunidad de seguidores, Bad Bunny ha optado en estos años de carrera en intentar mantener su vida privada en un segundo plano.

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Receloso de su intimidad, el reguetonero no suele conceder entrevistas y, las pocas veces que lo hace, suele ser bastante camaleónico. Por eso, cuando concede alguna y desvela detalles de su vida íntima o de sus gustos personales, sus palabras causan una gran revolución entre sus seguidores.

Una de las últimas charlas que ofreció en la que detallaba qué le gustaba y cuáles eran sus debilidades fue en su entrevista con 'Vogue Brasil'. Con motivo de sus conciertos en el país brasileño, el cantante puertorriqueño ofreció una sesión de fotos y una charla íntima con la revista de moda.

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En esta entrevista con 'Vogue', Bad Bunny revelaba al medio de comunicación cuál habría sido su profesión ideal si no hubiese alcanzado el éxito en la música. El cantante confesaba que siempre tuvo un 'plan B' muy alejado de los escenarios: dedicarse a la cocina.

“Ahora mismo yo no cocino, pero me gusta cocinar. Incluso era como que de mis planes si la música no se me daba, siempre he dicho que me hubiera ido a estudiar artes culinarias”, explicaba el artista en su charla con 'Vogue', dejando claro que la gastronomía era una de sus grandes pasiones desde joven.

Los gustos más desconocidos de Bad Bunny

En la conversación, Bad Bunny también habló sobre aspectos más personales de su vida y sus gustos. El cantante aseguraba que le encanta jugar al dominó, una tradición muy presente en su familia y en la cultura puertorriqueña.

Además, confesaba que disfruta especialmente de las películas de comedia y de animación, y que clásicos como 'Titanic' o las películas de 'Spider-Man' son algunas de sus favoritas.

El intérprete también sorprendió al explicar que organiza la música que escucha según la hora del día, con 'playlists' diferentes para la mañana, la tarde y la noche. “Soy bien maniático con eso”, comentaba entre risas en su charla con 'Vogue Brasil'.

Bad Bunny, la auténtica revolución de la música

La fiebre por Bad Bunny parece que no tiene fin. El puertorriqueño ya ha llegado a España y se dispone a revolucionar por completo Madrid y Barcelona con su residencia de conciertos en España. Tras más de un año de espera, Bad Bunny arranca su gira de espectáculos en la capital y en la ciudad condal donde miles de seguidores esperan darle una calurosa bienvenida.

Su último álbum, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha hecho ganar el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

Además, el espectáculo en el Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.