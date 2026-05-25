Carlos Otero 25 MAY 2026 - 10:00h.

Desde el pasado mes de febrero sale con Rodri Sánchez, ex del Betis y jugador en la liga catarí

Érika, tentadora de 'La isla de las tentaciones 8', presenta a su hermana gemela

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Fue la soltera más deseada de ‘Villa Montaña’ en la octava y la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’. Érika Portillo supo seducir a Eros Vidal, a Álvaro Rubio y a Darío Linero en su doble paso por el reality de parejas más exitoso de la tele. Sin embargo, a pesar de las informaciones, su vida ha dado un giro de 180 grados: ha encontrado la estabilidad sentimental junto a un futbolista de élite afincado en Qatar.

Sale con el exbético, Rodri Sánchez

La andaluza, que llegó al reality como gogó de discoteca y se crio en Morón de la Frontera, sale desde hace unos meses con Rodri Sánchez, ex jugador del Betis que también ha defendido los colores de la Selección Nacional de Fútbol en el rango Sub-21. Nacido en Talayuela (Cáceres) en el año 2000, juega en el el Al-Arabi SC de la liga catarí como extremo derecho. Está rindiendo muy bien y tiene contrato hasta junio de 2027.

“A veces la vida te sorprende con personas que llegan sin avisar y lo cambian todo”, le escribía en una declaración de amor pública. Según ella misma confiesa el comienzo de su relación “no fue fácil”, pero ahora asegura que el internacional es “lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, y el novio más bonito del mundo”.

Gerard Arias destapó una bomba

Canal de Whatsapp de Telecinco

Antes de salir para Honduras, Gerard Arias destapó en Tentaciones Privé que Rodri le había sido infiel a Érika. Según las palabras Gerard, una amiga suya viajó a Doha y tuvo algo con él. Aunque Érika reconoció entonces que su relación con el jugador del Al-Arabi no pasaba por su mejor momento y le llevó a retomar el contacto con Darío Linero, finalmente el amor se impuso entre ellos.

Su día a día con la ex de Tadeo Corrales

Gracias a las redes sociales de la sevillana podemos ver que pasa mucho tiempo en Doha, ya que gran parte de sus publicaciones están localizadas en aquellos lares. Sin embargo, ella misma ha revelado que sigue afincada en la capital hispalense donde comparte vivienda con otro rostro conocido del reality de Sandra Barneda: Stephany Pérez, la ex de Tadeo Corrales.

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Las dos amigas afrontan esta nueva época con ilusión y con la certeza de que la conviencia no será fuente de conflictos. La noticia ha generado expectación entre sus amistades famosos y otros rostros habituales de Telecinco como Amor Romeira o Inma Campano han celebrado la noticia en los comentarios de su perfil oficial.

Empresaria de moda y nuevo look

Érika, que tras una temporada morena y con media melena ha vuelto al rubio de gran longitud, montó hace unos meses una empresa de moda y complementos junto a una socia. Se trataba de la firma ‘Mi Tentación’, que contaba con diseños atrevidos y destinados a la fiesta y la seducción. Sin embargo, la cuenta de Instagram donde mostraban los conjuntos no está actualizada y el dominio de la tienda online no aparece activa. Además ejerce de embajadora de una doctora especializada en medicina estética, encargada de sus últimos retoques.