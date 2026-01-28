Ana Carrillo 28 ENE 2026 - 17:12h.

Érika Portillo ha revelado si ha retomado lo suyo con Darío Linero tras haber compartido una foto juntos

En el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9', que se grabó en noviembre, Érika Portillo y Darío Linero destaparon que habían tenido un affaire pero que no tenían la intención de convertirse en pareja porque él se había dado cuenta de que quería pasar una temporada soltero tras haber roto su relación con Almudena Porras después de once años juntos.

Este fin de semana compartieron una foto juntos y, según Javi de Hoyos, habían estado "muy cerquita y muy cariñosos". Ante las dudas que han surgido en torno a su situación sentimental, la andaluza ha explicado que no están juntos: "Aprovecho para decir que Darío y yo no tenemos nada, simplemente somos amigos y este fin de semana no ha pasado absolutamente nada".

Érika ha explicado que la razón por la que coincidieron este fin de semana es porque coincidieron en un evento y decidieron salir juntos de fiesta "como amigos". Toda esta aclaración de la andaluza forma parte de un vídeo extenso en el que se defiende de las declaraciones en un directo de otra tentadora, Soraya, que es la otra soltera de 'La isla de las tentaciones 9' con la que Darío se besó entre el fin de las grabaciones y el reencuentro.

En ese directo, Soraya comentaba que le había llegado la información de que Érika podría haber estado con un hombre casado. Érika ha asegurado que no es cierto y ha acusado a su compañera de hablar de ella para seguir teniendo minutos de fama en redes sociales.