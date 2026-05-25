Lidia González 25 MAY 2026 - 12:11h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los motivos por los que se ha operado la nariz por segunda vez

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Olatz, por fin, ha dado un importante paso y se somete a su segunda rinoplastia para acabar por completo con uno de los mayores complejos que arrastra. Después de hablar de los miedos por el futuro de su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentadoras’ se dirige a la clínica para resolver el problema que tenía, acompañada siempre de Albert Barranco. ¡Dale al play y no te pierdas todo el proceso, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, cuando hablaba de todas sus operaciones y retoques estéticos, se sinceraba sobre lo que le disgustaba del resultado de su primera rinoplastia. Una vez más, la influencer muestra qué es lo que quiere mejorar de su nariz para que quede perfecta: “Tienen que limar el hueso y subir un poco la punta, va a ser todo por dentro”. La vasca ha querido compartir con todos sus seguidores los detalles y graba todo para su canal de mtmad.

A pesar de que ya sabe lo que es meterse en un quirófano, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede evitar estar nerviosa minutos antes: “Es un momento de tensión, te vas dando cuenta de lo que está pasando”. Por ello, ha querido que su pareja, a quien no había visto desde su regreso de Bali, esté presente en todo momento. Muy angustiada a su llegada de la operación, la creadora de contenido se sincera sobre cómo ha vivido la rinoplastia con anestesia general y sedación: "Estaba despierta mientras sentía lo que hacían".

Por su parte, el exconcursante de ‘Supervivientes’, que le ha mostrado su apoyo a Olatz en todo momento, se sincera sobre sus propias operaciones y retoques estéticos y reacciona al verla mientras se le pasa el efecto de la anestesia y la sedación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, disponible en Mediaset Infintiy!