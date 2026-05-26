Bárbara Rey, en bikini a sus 76 años

Bárbara Rey sorprende con su portada en bikini de 2026 en 'Diez Minutos'

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Bárbara Rey protagoniza la portada de la revista 'Diez Minutos' con una fotografía robada en una playa de Marbella, convirtiéndose en la primera portada en bikini de este 2026.

Los colaboradores de 'El tiempo justo' han opinado sobre la imagen de la exvedette. Leticia Requejo ha podido hablar con el fotógrafo autor de las instantáneas: “He hablado con el fotógrafo que hizo las fotos. Se trata de un robado. De hecho, me ha contado que estaba en las playas de Marbella esperando a otro personaje que finalmente no llegó. Entonces vieron a Bárbara, que estaba pasando un día maravilloso de playa con una amiga y no se dio cuenta de que la estaban fotografiando”.

Pelayo Díaz: "Es un robado al cien por cien, porque esa postura es la de alguien que camina por la playa sin que nadie la vea"

Belén Rodríguez desvela la primera impresión generalizada: “Todos hemos pensado que era un robado pactado”. Además, Pelayo Díaz opina sobre el atuendo que luce Bárbara: “Es un robado al cien por cien, porque esa postura es la de alguien que camina por la playa sin que nadie la vea, mirando hacia abajo. Ese bolso debería estar en una vitrina, porque es de hace 25 años y es divino”.

Por su parte, Joaquín Prat sale en defensa de Bárbara Rey: “Cuántas de vosotras, con 76 años, podéis poneros un bikini y pasear por la playa de Marbella con la guisa con la que lo hace esta mujer”.