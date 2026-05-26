Pedro Jiménez 26 MAY 2026 - 17:56h.

Máxima tensión entre Gloria Camila y el paparazzi Raúl García tras un duro choque en directo: "No eres tú la que me tienes que decir eso"

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Borja Thyssen y un paparazzi han vivido un momento de máxima tensión por las calles de Madrid. Un tema que ha salido en 'El tiempo justo' y que ha salpicado directamente a Gloria Camila, quien ha acabado enfrentándose al mismo paparazzi en pleno directo.

Y es que Raúl García -el susodicho paparazzi- ha dado sus explicaciones pertinentes y ha contado cómo ocurrió todo, señalando que no entiende la actitud que tuvo Borja Thyssen con él, tras lo que Gloria Camila ha tildado lo que estaba diciendo como "monólogo" y ha apuntado que entiende su trabajo y lo respeta, pero a veces es incómodo "no tener privacidad o intimidad".

"Cuando estás pasando por una situación un poco más sensible...", ha dicho Gloria Camila, que ha sido rápidamente cortada por el paparazzi. "Para lo que os interesa. No eres tú la que me tienes que decir eso", ha dicho Raúl García, dando lugar así a un tenso choque entre ambos en pleno directo y queriendo tener el turno de palabra.

Estalla la tensión entre Gloria Camila y el paparazzi

"Si no me dejas hablar no me vas a poder escuchar", ha dicho una Gloria Camila que destaca que los famosos son "personas antes que personajes". "Cuando a ti no te interesa no quieres que te hagan fotos, pero cuando sí...", ha subrayado el paparazzi. La hija de José Ortega Cano ha apuntado que una cosa es que alguien venda su vida y otra que le acosen todo el día.

Raúl García ha revelado en ese momento que solo le ha hecho a Gloria Camila dos veces fotos: "El otro día no me viste", ha dicho, dejando en shock a Gloria Camila sin saber muy bien a qué se refería: "Esa te la hice y no hubo acoso ni me viste", ha informado Raúl Ortiz.