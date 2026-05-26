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En tan solo unos días se cumple un año de la aparición del empresario libanés que, más que sacar a Kiko Rivera e Isabel Pantoja de un apuro económico, podría ahora llevarlos directamente a los juzgados. Tras la reconciliación con su madre, el DJ ha acudido a Cantora por orden expresa de esta para vaciar la finca y llevarse documentación y enseres que aún conservaba de Paquirri.

Kiko insiste en que la propiedad sigue siendo suya, pero podría estar olvidando al ya famoso empresario libanés, ya que su entrada en Cantora podría acarrearle consecuencias si este decide tomar medidas legales.

Begoña Gutiérrez, en 'El tiempo justo', muestra la nota simple de la venta de Cantora: “Este señor es copropietario porque compró la cesión del crédito de Cantora. El único que puede sacarla a subasta es Kaled, porque es el mayor acreedor de la finca”.

Además, Begoña aclara que Kaled va a emprender acciones legales contra Kiko Rivera: “Le va a denunciar, y las consecuencias dependerán del tipo de denuncia que interponga. Va a pedir amparo judicial por este vídeo y por la forma en la que ha entrado”.

Por otro lado, Begoña opina sobre el acercamiento entre la tonadillera y su hija: “Las familias pasan por diferentes etapas. Isabel no me ha contado cosas agradables de Isa, he presenciado situaciones poco agradables porque existía un conflicto entre ellas. Creo que este acercamiento puede responder a un intento de lavado de imagen”.

Sin embargo, Alexia Rivas ha recibido un mensaje de Isa P para Begoña: “No quiere saber absolutamente nada de ti. Creo que has sido injusta con ella en muchas ocasiones y que, cuando te ha interesado defender a su madre, la has dejado por los suelos”.