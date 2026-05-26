Lorena Romera 26 MAY 2026 - 09:00h.

La hija de Isabel Pantoja ha celebrado la evolución de su hijo de casi un año en las últimas semanas

Compartir







Isa Pantoja ha hablado del cambio que ha experimentado su hijo Cairo. La hija de Isabel Pantoja atraviesa una etapa de lo más dulce junto a su marido, Asraf Beno. Más activa que nunca en redes sociales, la que fuera concursante de 'Supervivientes' comparte con su comunidad de seguidores los detalles de su día a día. Y, en este sentido, la educación de su pequeño -que en las próximas semanas cumplirá su primer año- es uno de los temas más recurrentes.

A través de sus stories de Instagram, la que fuera también concursante de 'GH VIP' ha explicado la evolución de su hijo en las últimas semanas. Y el motivo de su alegría no ha sido otro que un cambio en los hábitos de descanso del menor, que hasta ahora habían sido para ella un auténtico quebradero de cabeza. "Fijaos cómo ha cambiado el sueño de Cairo, que ahora se duerme en el carrito sin problema cuando salimos, o en mis brazos...", ha expresado emocionada la joven de 30 años.

PUEDE INTERESARTE Marisa Martín Blázquez desvela las condiciones de Isabel Pantoja para reconciliarse con su hija

Este avance en la rutina del pequeño supone un alivio a la hora de hacer planes. La prima de Anabel Pantoja no ha podido ocultar que se siente liberada, haciendo partícipes a sus seguidores de esta nueva etapa familiar: "Ha dado un cambio brutal, qué contenta estoy". Y es que la que fuera también colaboradora de televisión vive esto como un logro en la crianza de su hijo, que el próximo mes de junio cumplirá su primer año de vida.