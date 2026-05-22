Compartir







Isabel Pantoja sigue triunfando en su gira americana, a la que ya solo le queda un último concierto mañana en República Dominicana. Una gira en la que se la ha visto brillar de nuevo sobre los escenarios y que también ha sido muy significativa a nivel emocional. La cantante se ha mostrado muy emocionada en varios momentos, coincidiendo además con una etapa personal en la que ha retomado el contacto con su hijo y, en cierta medida, también con su hija, tal y como explicaba Isa Pantoja en '¡De Viernes!'.

Marisa Martín Blázquez ha desvelado en 'Vamos a ver' el plan de reconciliación de Isabel Pantoja con su hija y las condiciones del mismo: “Podemos hablar del último y gran proyecto de Isabel Pantoja. Ahora mismo está en un momento crucial de su vida por muchas razones. Parece ser que, después de regresar del último concierto que tiene en América y antes del que ofrecerá en Sevilla, quiere hacer todo lo posible por verse con Isa. De hecho, ya ha mandado algún mensaje a personas que pueden contactar con ella, porque quiere que, como sucedió con Kiko, sea Isa quien le llame”.

Marisa: "Ya ha conseguido reconciliarse con Kiko y ahora su empeño es recuperar a Isa"

Marisa explica que el objetivo de la cantante es que su hija la visite en Canarias: “Quiere que Isa vaya a Canarias. El propósito de todo esto es cerrar una etapa vital muy importante para ella. Isabel quiere dejarlo todo zanjado. No tiene intención de volver a los escenarios de forma regular, solo de manera muy puntual. Está muy contenta con la gira y cree que, con lo que está ganando, puede afrontar parte de sus deudas. Para cerrar este ciclo, quiere dejar los asuntos importantes de su vida en un estado óptimo”.

Además, señala que Isabel Pantoja atraviesa un buen momento personal y desea recuperar la relación con su hija, al igual que ya ha hecho con su hijo: “Ya ha conseguido reconciliarse con Kiko y ahora su empeño es recuperar a Isa. Veremos si Isa también responde”.