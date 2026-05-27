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Laura Ulldemolins y Borja desvelan cuándo fue su primer beso: “Había tensión no resuelta”

Laura Ulldemolins y Borja desvelan cuándo fue su primer beso Con vista a by Laura Ulldemolins Temporada 1 Top Vídeos 28
Momentazo de 'Con vista a': Laura Ulldemolins y Borja desvelan cuándo fue su primer beso. mtmad
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Laura Ulldemolins, por fin, ha dado el paso de gritar a los cuatro vientos algo que llevaba un tiempo callándose y que no podía esconder más. Después de abrir las puertas de su nueva casa en Sevilla, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ y Borja desvelan cuándo fue su primer beso. Los influencers cuentan todos los detalles de los inicios de su incipiente romance y se sinceran frente a las cámaras de mtmad.  ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han confesado que sus sentimientos han ido forjándose “muy poco a poco” y que no llegaban a dar el paso “por la situación”. Sin embargo, llegó un momento en el que no pudieron evitarlo. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’, que se sinceraba sobre su relación con Borja con su madre, desvela cómo fue su primer beso: “Había tensión sexual no resuelta”. Además, el sevillano asegura: “Me miraba con mirada de cazadora”.

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Laura Ulldemolins y Borja se han sentado frente a las cámaras para hablar de su situación sentimental y confesarse como nunca. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ cuentan todos los detalles sobre su relación y demuestran lo felices que están con un impresionante beso. La catalana explica cómo se comenzó a desarrollar esta situación entre ellos y hablan de sus planes de futuro.

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Los influencers no pueden ocultar el buen momento que atraviesan y han querido enseñar un símbolo de unión muy importante en su relación. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ muestran el anillo de plata que tienen en común: “Nos casamos”. Sin poder evitar sonreír, la creadora de contenido habla de sus sentimientos por Borja.

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