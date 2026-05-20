Lidia González 20 MAY 2026 - 18:12h.

La madre de la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ ha conocido a Borja en la Feria de Jerez y opina sobre su relación con Laura Ulldemolins

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Laura Ulldemolins ha vivido, por fin, un momento que lleva semanas esperando y ha querido saber qué piensa al respecto una de las personas más importantes de su vida. Después de reflexionar sobre su relación con Lorenzo Romero tras su ruptura, la madre de la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ habla sobre su amistad especial con Borja. La influencer tiene una sincera conversación sobre su nueva vida en Sevilla y se abre por completo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La catalana no se esperaba que su vida cambiara radicalmente cuando decidió trasladarse a Sevilla con su expareja. Ahora, no solo ha dado un giro radical su vida sentimental, adquiriendo su nueva casa, sino que también ha desarrollado un estrecho vínculo con Borja, con quien tuvo varios enfrentamientos durante su recorrido por ‘Casados a primera vista’. Sin embargo, la madre de la creadora de contenido lo tenía muy claro desde el principio: “Ella siempre ha creído en Borja y le ha gustado”.

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Después de estas semanas, Conchi ha podido conocer a Borja durante su encuentro en la Feria de Jerez. Ahora que no solo sabe cómo es a través de la pantalla, sino que ha podido verlo en primera persona, asegura que es una persona que tiene “las cosas muy claras” y se sincera: “Me siento muy agradecida”. Además, no ha dudado en comparar cómo se siente la catalana con él a cómo lo hacía con Lorenzo.

La madre de Laura Ulldemolins opina sobre su ruptura con Lorenzo

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Otra cosa de la que no ha dudado en pronunciarse la madre de Laura Ulldemolins ha sido sobre su último varapalo amoroso. Conchi se sienta, por primera vez, frente a las cámaras de mtmad y opina sobre la ruptura de su hija con Lorenzo Romero. Muy transparente, reflexiona sobre todo lo que ha pasado entre ellos y explica cómo ha visto a su hija al vivir esta situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!