Lidia González 17 MAY 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ desvela el motivo por el que piensa que Lorenzo Romero siguió con su relación tras el reality

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Laura Ulldemolins ha querido hablar, con el corazón en la mano, en uno de sus capítulos más honestos para que todos sus seguidores sepan el momento por el que está atravesando. Después de que su expareja asumiera los errores que ha cometido con la catalana, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ reflexiona sobre su relación con Lorenzo Romero tras su ruptura. La influencer se abre en canal y explica cómo vivió su romance. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“Creo que no le hacía feliz”, asegura visiblemente afectada por la situación que ha atravesado tras su ruptura. Ahora que ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que ha pasado en las últimas semanas, la creadora de contenido ha confesado el motivo por el que piensa que el sevillano siguió con su relación con ella: “Decía que me quería porque era lo que tocaba”. La catalana, que asegura que piensa “que no lo conocía tanto”, se sincera: “No lo culpo, siento que haya tenido que fingir algo así”.

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins se posiciona con Borja en su conflicto con Luciana

Laura Ulldemolins contesta a las palabras de Lorenzo Romero tras su ruptura

A pesar de que Laura Ulldemolins quiere pasar página y comenzar su nueva vida en Sevilla, la catalana ha querido aclarar algunas cosas que ha dicho su expareja respecto a su relación. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ contesta a las palabras de Lorenzo Romero tras su ruptura. La creadora de contenido opina al respecto y se confiesa con sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE El padre de Laura Ulldemolins desmiente a Lorenzo

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ abre las puertas de su nueva casa en Sevilla

Laura Ulldemolins está muy emocionada porque, por fin, ha conseguido el gran propósito que se marcó tras su ruptura con Lorenzo Romero. La catalana abre las puertas de su nueva casa en Sevilla, que cuenta con dos plantas, un impresionante baño y patio. La creadora de contenido recorre todas las estancias de su nuevo hogar y desvela cuánto le cuesta su alquiler. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!