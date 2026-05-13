Lidia González 13 MAY 2026 - 12:10h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ recorre todas las estancias de su nueva casa en Sevila y desvela cuánto paga por ella

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Laura Ulldemolins ha encontrado, por fin, lo que tanto tiempo lleva buscando y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. Ahora que ha dejado atrás el complicado momento que ha vivido y que ha cambiado completamente de look, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ abre las puertas de su nueva casa en Sevilla. La influencer no puede estar más emocionada con su situación actual y enseña su nuevo hogar al completo, que cuenta con dos pisos, patio y un impresionante baño. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha tomado la decisión de quedarse a vivir en Sevilla, a pesar de haber roto su relación con Lorenzo Romero. La catalana está muy feliz por cómo la ciudad la ha recibido y quiere comenzar un nuevo capítulo de su vida. Tras mucha búsqueda y algunos quebraderos de cabeza, ha encontrado el lugar perfecto para iniciar esta etapa. Con Borja como cómplice de este esperado momento, Laura Ulldemolins recorre todos los rincones de su casa.

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“Lo mejor del piso es el patio, aunque no paso mucho tiempo”, asegura la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’. La creadora de contenido está muy feliz en el nuevo piso en el que vive “sola”, pero ha sido muy sincera a la hora de hablar sobre los cambios que le haría. Además, no ha dudado en comparar algunas estancias con la casa que compartía con Lorenzo Romero.

Laura Ulldemolins desvela el precio del alquiler de su casa en Sevilla

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Laura Ulldemolins se sienta frente a las cámaras para resolver todas las dudas de sus seguidores al respecto y sincerarse por completo. La catalana desvela el precio del alquiler de su casa en Sevilla y explica cómo ha conseguido hacerse con él, algo en lo que Borja ha tenido un papel fundamental. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles de la nueva vida de la creadora de contenido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!