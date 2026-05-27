Claudia Barraso 27 MAY 2026 - 20:05h.

Victoria Beckham ha hablado en una entrevista sobre cómo han criado a sus hijos y de la relación con ellos

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Victoria Beckham ha hablado sobre sus hijos en mitad de las crecientes tensiones familiares debido al distanciamiento con su hijo Brooklyn, de 27 años, y de cómo ha sido su crianza junto a su marido.

En una entrevista para el periódico británico ‘The Times’, la diseñadora de moda ha hablado sobre sus cuatro hijos con Davis Beckham: Brooklyn, Romeo de 23 años, Cruz de 21 y Harper de 14. "Hay una gran diferencia entre apoyar a los niños con lo que quieren hacer y obligarles. Todo lo que hemos hecho con cualquier de los niños ha sido apoyarles, ayudarles y animarlos”.

Victoria, de 52 años, confesó que estaba “muy orgullosa” de que cada uno de sus hijos hubiese encontrado en su vida “lo que aman junto con su pasión y sentido de propósito”. Sin embargo, la diseñadora afirmó que nunca les han empujado a los estudios si ellos no quisiesen: “Los tres chicos solían jugar al futbol y uno a uno dijeron que eso no era para ellos. Yo solo quiero que se sientan realizados”.

El camino que ha tomado cada uno de sus hijos

De la misma manera, ha reconocido para el medio británico que es consciente de que saben que sus hijos están en una posición “muy afortunada” para perseguir sus sueños, pero que aún así “siempre les ha apoyado para soñar en grande”. Su primer hijo, Brooklyn y con el que el matrimonio se muestra algo distante, es creador de contenido culinario y lanzó su propia salsa picante, Romeo es modelo, Cruz líder de una banda y Harper aún es estudiante.

“Creo que es muy diferente criar a hijos adultos que criar a niños pequeños. Solo intento hacer lo mejor que puedo”, afirmó hace un tiempo para el podcast de ‘Aspire With Emma Grede’. También confesó que los Beckham “eran una familia tradicional que cenan juntos cada noche y hablan de su día a día”: “Estar unidos es realmente importante para nosotros”.