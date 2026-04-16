La ex Spice Girl se ha pronunciado el conflicto familiar que viven los Beckham con su hijo Brooklyn y su esposa Nicola Peltz

Novedades sobre la crisis entre los Beckham: así intentan David y Victoria, "desesperados", arreglar su relación con Brooklyn

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Victoria Bekcham ha roto su silencio en medio del conflicto familiar con su hijo Brooklyn. Lo ha hecho en una entrevista en la que, sin mencionar a su hijo, ha dejado clara su postura. “Siempre hemos intentado ser los mejores padres”, afirmó.

En una nueva entrevista concedida a ‘The Wall Street Journal’, le preguntaron por su hijo mayor, pero ella prefirió no revelar su nombre. “Todo lo que hemos hecho ha sido proteger a nuestros hijos y quererlos”, añadió la ex Spice Girl, recordando que además llevan más de 30 años bajo el foco mediático.

Sus palabras han llegado tras meses de silencio, en plena crisis familiar, después de que Brooklyn acusara a Victoria y a David Beckham de intentar sabotear su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham y de difundir “innumerables mentiras” en una serie de publicaciones de Instagram.

Ahora, se ha conocido que el popular matrimonio de los Beckham estaría ofreciendo reunirse con Brooklyn y Nicola en cualquier lugar, momento y condición que les hiciera sentir cómodos, ya sea “con abogados, los padres de Peltz, hermanos, un terapeuta o un mediador”, según declaran fuentes recogidas en un reportaje de ‘The Cut’.

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No fue hasta el pasado mes de enero cuando Brooklyn publicó un extenso comunicado en redes sociales explicando su versión de los hechos, afirmando que había permanecido en silencio durante años y confirmando la ruptura con su familia. "No quiero reconciliarme con ellos", indicaba, acusando a sus padres de "arruinar sin parar" su relación de pareja con su ahora esposa. Asimismo, reveló que antes de la boda con Nicola le presionaron para firmar acuerdos relacionados con el uso de su nombre.

La boda celebrada en Palm Beach en abril de 2022 aparece como el antes y el después. Uno de los episodios más comentados fue la decisión de Nicola de no vestir un diseño de Victoria Beckham, pese a que inicialmente se había especulado con esa posibilidad. Finalmente, la actriz eligió un vestido de Valentino. Aunque, sin duda, el momento más incómodo habría sido otro: el primer baile.

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Según el propio Brooklyn, lo que debía ser su primer baile romántico con Nicola terminó convirtiéndose en un baile con su madre ante cientos de invitados, después de que el cantante Marc Anthony la invitara al escenario. Brooklyn describió ese momento como "humillante" y afirmó que su esposa terminó llorando.