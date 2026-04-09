El conflicto saltó al terreno mediático el año pasado, cuando el joven empezó a protagonizar desplantes con su familia que no tardaron en evidenciar su delicada situación

El último gesto de Brooklyn Beckham contra sus padres tras el que marca una distancia definitiva con su familia

Compartir







Después de semanas de silencio y rumores sobre la verdadera situación de la familia Beckham, ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz, y entre sus padres, David y Victoria.

Un extenso reportaje publicado por 'The Cut' arroja luz sobre el conflicto familiar, revelando hasta qué punto la relación sigue siendo tensa pese a los intentos de reconciliación.

PUEDE INTERESARTE La última decisión de Victoria Beckham tras las acusaciones de su hijo Brooklyn y cómo se encuentra la diseñadora

Distintas fuentes citadas por el medio, y que han recogido otros como 'Page Six', señalan que el popular matrimonio sigue intentando reconstruir la relación.

Según estas informaciones, estarían ofreciendo reunirse con Brooklyn y Nicola en cualquier lugar, momento y condición que les hiciera sentir cómodos, ya sea "con abogados, los padres Peltz, hermanos, un terapeuta o un mediador", manifiestan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, han indicado que David y Victoria están "desesperados por reparar la relación" con su primogénito.

Los detalles del conflicto

El conflicto saltó al terreno mediático el año pasado, cuando el joven empezó a protagonizar desplantes con su familia, rechazar invitaciones a eventos familiares y espetar comentarios que no tardaron en evidenciar su delicada situación.

No fue hasta el pasado mes de enero cuando Brooklyn publicó un extenso comunicado en redes sociales explicando su versión de los hechos, afirmando que había permanecido en silencio durante años y confirmando la ruptura con su familia. "No quiero reconciliarme con ellos", indicaba, acusando a sus padres de "arruinar sin parar" su relación de pareja con su ahora esposa. Asimismo, reveló que antes de la boda con Nicola le presionaron para firmar acuerdos relacionados con el uso de su nombre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La boda celebrada en Palm Beach en abril de 2022 aparece como el antes y el después. Uno de los episodios más comentados fue la decisión de Nicola de no vestir un diseño de Victoria Beckham, pese a que inicialmente se había especulado con esa posibilidad. Finalmente, la actriz eligió un vestido de Valentino. Aunque, sin duda, el momento más incómodo habría sido otro: el primer baile.

Según el propio Brooklyn, lo que debía ser su primer baile romántico con Nicola terminó convirtiéndose en un baile con su madre ante cientos de invitados, después de que el cantante Marc Anthony la invitara al escenario. Brooklyn describió ese momento como "humillante" y afirmó que su esposa terminó llorando.

Cabe destacar que la crisis entre el llamado 'Brand Beckham', una marca familiar basada en la gestión de la imagen pública, y la inmensa fortuna privada de los Peltz creó polémica desde el principio. Una problemática que habría influido en Brooklyn y quien habría encontrado en la familia de su esposa un entorno más protector y menos expuesto mediáticamente. De hecho, ahora Brooklyn parece cada vez más integrado en la familia Peltz.

En este sentido, mientras el exfutbolista y la diseñadora de moda continúan enviando mensajes públicos a Brooklyn, como ocurrió el pasado mes de marzo, cuando le felicitaron su cumpleaños a través de Instagram, Brooklyn mantiene su postura de distancia y no retorno.