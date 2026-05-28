Lidia González 28 MAY 2026 - 17:43h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ revela si ha pagado la operación estética a la que se ha sometido

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Olatz se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles sobre la última operación a la que se ha sometido. Después de vivir una peligrosa situación en Kelingking Beach, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el precio de su segunda rinoplastia. La influencer se muestra muy sincera a la hora de hablar del tema y confiesa si ha sido una colaboración. ¡Dale al play y no te pierdas todo el proceso, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Es alguien a quien conozco y en quien tengo mucha confianza”, comienza anunciando la creadora de contenido. Desde que anunciase su inminente paso por quirófano, sus seguidores se han preguntado si va a pagar ella misma su intervención o si, por el contrario, se trata de una colaboración. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica lo que ha variado el precio de su primera operación a la segunda.

Así ha sido la segunda rinoplastia de Olatz: "Estaba despierta mientras sentía lo que hacían"

Por fin, Olatz ha decidido a solucionar un pequeño problema que quedó en su nariz tras su anterior operación y ha grabado todo el proceso para sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que ha tomado esta decisión y se sincera sobre los nervios que siente. La influencer entra en el quirófano, donde es operada sin anestesia general y con sedación: “Estaba despierta mientras sentía lo que hacían”. ¡Dale al play y descubre las primeras palabras de Olatz tras su segunda rinoplastia, en exclusiva, para Mediaset Infinity!