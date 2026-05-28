El cambio radical de alimentación que debe hacer Anita Williams para evitar volver a urgencias

La semana pasada su salud le dio un susto; ahora, visiblemente recuperada, nos cuenta cómo evoluciona su salud y cómo se organiza con su hijo y el trabajo siendo madre soltera

Anita Williams da la última hora sobre su estado de salud tras su ingreso de urgencia en el hospital a raíz de su operación

Compartir







Su sonrisa y su look impecables para acudir al Lola Lolita Land, una feria de atracciones organizada por la influencer Lola Lolita en Madrid, esconden cualquier rastro que haya dejado el paso por urgencias que tuvo a todos los seguidores de Anita Williams en vilo durante unos días. "Estoy muy bien", aseguró ante las cámaras de Outdoor y nos resumió lo que pasó en los últimos diez días.

Todo comenzó con una cirugía de nariz que tenía que hacerse por salud. Al día siguiente del alta médica tuvo que volver porque le dolía el abdomen. "Me dijeron que podía ser de la vesícula, me hicieron pruebas, pero finalmente no", contó aliviada y dijo que ahora mismo está concentrando todas sus energías en el cambio de alimentación para evitar nuevos episodios de dolor: "He cambiado la dieta, las grasas las evito bastante porque es lo que me hace mal".

Ser madre soltera y trabajar: "No hay espacio para mí"

Consultada sobre cómo se organiza con tanto trabajo que tiene y el cuidado de su hijo, la exconcursante de 'Supervivientes' no dudó en reconocer que no podría hacerlo sin la ayuda de su gente: "Gracias a mi familia porque me ayudan muchísimo siempre. Cuando tengo que ir a trabajar, mi madre me ayuda", explicó.

"La vida te cambia cuando una personita depende de ti", dijo, aunque admitió que su hijo justamente no le da mucho trabajo porque es "muy bueno". "A mí me ha tocado un niño muy bueno entonces no te sabría decir qué es lo más duro. Sí el ser madre soltera porque no tengo espacio para mí. Cuando tengo ese espacio es para trabajar, el ocio no..."

Canal de Whatsapp de Telecinco

De cara al verano, aunque asegura que quiere irse de vacaciones, también piensa en seguir trabajando. Sus planes, tal como nos ha dicho son viajar con su madre y el niño, pero luego también trabajar. Sin descanso, seguiremos viendo a Anita en las pantallas este año.

Anita compara su vida con una montaña rusa tras sus últimos meses

Además, durante el evento, Anita también dejó ver su lado más positivo y divertido pese al complicado momento que ha atravesado recientemente. La influencer admitió que le encantan las atracciones fuertes y aseguró entre risas que su vida se parece más a una mezcla de "Shambala, Huracán Cóndor y Dragon Khan" por todos los giros inesperados que ha vivido en los últimos meses. Aun así, se mostró agradecida por poder seguir cumpliendo sueños en televisión y afronta esta nueva etapa con ilusión, rodeada de su familia y centrada en seguir creciendo profesionalmente.