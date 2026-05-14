Lorena Romera 14 MAY 2026 - 13:39h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se está sometiendo a pruebas tras su ingreso de urgencia

Anita Williams ingresa en el hospital tras recibir el alta después de su paso por quirófano

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Anita Williams da la última hora sobre su estado de salud tras su ingreso de urgencia en el hospital a raíz de su paso por quirófano. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha dado más detalles tras contar en redes sociales que se está sometiendo a pruebas tras descubrirle un problema de salud que nada tiene que ver con su reciente intervención.

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Las alarmas saltaban hace apenas unas horas cuando se conocía la noticia del reingreso hospitalario de la también concursante de 'GH DÚO'. La catalana de 28 años pasaba por quirófano por dificultades respiratorias al tener el tabique desviado. Una cirugía que se alargaba más de lo esperado, pero por la que recibía el alta hospitalaria con total normalidad.

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Sin embargo, al llegar a casa, la madre de Thiago empezaba a experimentar un dolor agudo en la zona abdominal. Al acudir de nuevo al centro médico, decidían volver a ingresarla para realizarle una batería de pruebas con el objetivo de localizar el origen de estos dolores. "En la analítica han salido las transaminasas por las nubes y han visto que tengo la vesícula distendida. Me van a hacer un TAC y a lo mejor me la tienen que sacar", revelaba, lamentándose por su "mala suerte" ante esta posible nueva cirugía.

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Actualización sobre el estado de salud de Anita Williams

Ahora, la que fuera pareja de Montoya ha actualizado su estado de salud y ha explicado cómo se encuentra: "Hay una prueba que no me la han podido hacer y vuelvo la semana que viene para determinar si tienen que operar o no". Pese a que las noticias continúan sin ser del todo alentadoras, la creadora de contenido ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra en casa.

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"Estaré un poco desconectada del teléfono y de redes, pero os voy informando de todo", ha prometido a su comunidad de Instagram, a los que ha agradecido por la cantidad de mensajes de cariño que ha recibido desde que se conociera su ingreso hospitalario. "Os quiero a todos, ya iré contestando poquito a poco cuando esté mejor", se ha despedido Anita Williams.