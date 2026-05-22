Anita Williams se sincera acerca de su relación con Bayan tras salir a la luz la mala relación de la nueva participante de 'LIDLT 10' con Mar
Anita Williams ha aclarado cómo se lleva actualmente con Bayan, su compañera en 'La isla de las tentaciones 8'
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Tras la salida de Julia y Luis después de una tensísima hoguera final, ha llegado una nueva pareja a 'La isla de las tentaciones 10', la formada por Bayan Al Masri y Miguel Martínez, cuyo objetivo es descubrir cómo son por separado ya que desde que comenzaron su relación un año atrás no se han separado. En 'El Debate de las Tentaciones' los colaboradores se han comentado la entrada de la mallorquina y el cordobés tras ver las imágenes inéditas de su hoguera de bienvenida.
Uno de los temas que se han comentado es que Bayan no tiene una buena relación con Mar, que contó que conocía a la ex de Eros porque habían sido amigas hasta que le "tiró la caña" a su novio; eso ha motivado que los colaboradores le hayan preguntado a Anita Williams por su amistad con Bayan, a la que estuvo muy unida durante su paso por la octava edición de 'La isla de las tentaciones'.
La exconcursante de 'GH DÚO' se ha sincerado y ha explicado cómo se lleva ahora con la mallorquina, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!