Lorena Romera 28 MAY 2026 - 16:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado cómo se enteró de la "doble vida" del futbolista

Suhaila Jad anuncia la ruptura con el padre de sus hijos: "Sufrí en silencio, debí haberme ido hace años"

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Unos días después de que confirmase su dolorosa separación del futbolista André Carrillo, Suhaila Jad ha vuelto a compartir un comunicado a través de su perfil de Instagram. Esta vez, la exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado cómo descubrió las presuntas deslealtades de su pareja, padre de sus tres hijos.

A través de sus stories, la influencer ha lanzado una pregunta retórica a sus seguidores que esconde una realidad de lo más cruda: "¿Vuestras parejas tienen un número de teléfono que no conocéis y os enteráis de que existe por la madre de un compañero del colegio de vuestros hijos?".

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El pendiente en el coche y los mensajes con otra mujer

Con esta demoledora frase, la madrileña deja claro que el futbolista tenía una "doble vida" a sus espaldas y que ella, al descubrirla de la forma menos esperada, decidió poner fin a su relación. Hace ya algunas semanas, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hacía saltar las alarmas de su comunidad al compartir algunos detalles que le hacían sospechar sobre una posible infidelidad de su pareja.

En primer lugar, encontró en el coche del futbolista un pendiente que no le pertenecía y utilizó su plataforma en redes para intentar localizar a la propietaria. Además, hizo pública una captura de pantalla con presuntos mensajes comprometedores del padre de sus hijos con otra mujer en los que le decía a alguien: "qué sexy, ¿cuándo te dejas ver?".

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Finalmente, tras algún tiempo intentando salvar las apariencias, Suhaila Jad emitió un desgarrador comunicado confirmando que se había marchado de la relación hace meses. Un texto lleno de dolor donde confesaba haber "sufrido en silencio" por mantener el núcleo familiar:

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"Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme. Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente. Se aprovechó de mi amor real, genuino y puro, de mi sueño de tener mi propia familia. Sufrí en silencio y lloré tanto.... No le contaba nada a nadie porque lo quería proteger", ha contado la exconcursante de 'Supervivientes'.

Pese al complicado momento que está viviendo, Suhaila Jad afirma sentirse "fuerte, segura y lista para brillar más que nunca". Por su parte, el futbolista, que actualmente juega en la liga brasileña, ha optado por mantener el silencio absoluto ante las acusaciones de la madre de sus hijos.